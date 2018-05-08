Сотрудники МВД России поздравили ветеранов с Днем Победы

Накануне одного из главных праздников страны Дня Победы в Великой Отечественной войне руководители подразделений центрального аппарата МВД России чествовали ветеранов органов внутренних дел — участников самой кровопролитной войны в мировой истории.

Представители МВД России побывали в гостях у полковника милиции в отставке Ивана Ефимовича Багаева, воевавшего в составе танковой бригады на Западном, Ленинградском, 1 Прибалтийском, 1 Белорусском фронтах. Был дважды ранен, награжден орденом Отечественной войны I степени, множеством медалей, среди которых «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В мирное время работал в Госавтоинспекции МВД СССР.

Встречал гостей в этот день и полковник милиции в отставке Петр Николаевич Козлов , который прошел войну рядовым 138 отдельной мотострелковой роты, был тяжело ранен. К его парадному кителю прикреплены орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После возвращения с фронта продолжил службу в уголовном розыске МВД СССР.

Полковник милиции в отставке Михаил Семенович Чириков в составе Краснознаменной армии Дальневосточного фронта принимал участие в разгроме империалистической Японии в августе 1945 года. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». После победы боролся с расхитителями социалистической собственности в рядах советской милиции.

Сотрудники МВД России выразили ветеранам искреннюю благодарность за совершенный ратный подвиг, значимость которого переоценить невозможно. Каждому ветерану были переданы личные поздравления Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В. А. Колокольцева, а также вручены подарки и цветы.

Солдаты Великой Отечественной войны подарили следующим поколениям возможность жить в своей стране, строить мирное будущее. Избавление мира от фашизма стало возможным благодаря сплоченному подвигу всех народов Советского Союза. Миллионы верных дочерей и сынов Отечества пали смертью храбрых в борьбе с захватчиками. Память о них всегда будет жить в сердцах благодарных потомков.