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Похоронная служба пообещала новосибирским ветеранам бесплатную поездку на парад и кладбище
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Похоронная служба пообещала новосибирским ветеранам бесплатную поездку на парад и кладбище 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирское похоронное бюро «Сиб-Ритуал» анонсировало благотворительную акцию на 9 Мая — его сотрудники будут бесплатно возить на кладбища ветеранов войны и труда; желающим обещают подарить искусственные цветы и свечи.
Похоронная служба объявила об акции в социальных сетях за несколько дней до Дня Победы — в анонсе сообщается, что сотрудники бюро смогут отвезти ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда к местам захоронений, на парад или на Монумент Славы.
«При необходимости наши сотрудники приедут в удобное для вас место и вручат вам необходимые атрибуты для поминовения усопших», — говорится в анонсе.
Как объяснил корреспонденту НГС директор похоронного бюро «Сиб-Ритуал» Дмитрий Занозин, подобную акцию служба устроила на Родительский день, а на 9 Мая акция проводится впервые.
« [Мы хотели] помочь ветеранам, [тому], кто не имеет возможности передвигаться самостоятельно, — довезти их до места, где они могли бы попрощаться с умершими дорогими людьми, с кем они воевали или служили где-то вместе.
Или просто кому-то в гости элементарно приехать посидеть», — рассказал директор.
Он подчеркнул, что сотрудники бюро помогают людям бесплатно — и их возят не на служебных, а на личных автомобилях. Также похоронная служба пообещала желающим букеты искусственных цветов и свечи.
«Позавчера возили бабушку на Гусинобродское кладбище — она хотела возложить цветочки кому-то. Мы предоставили ей цветы, наш сотрудник за ней приехал, помог спуститься, посадил в машину, довёз до кладбища, довёл до могилки. Она постояла, уделила внимание, скажем так, человеку умершему, и он обратно её довёз до дома», — рассказал Дмитрий Занозин.
По словам руководителя похоронной службы, он не боится негативного отклика на идею.
«Я понимаю, что может быть такая [неоднозначная] реакция, но она может быть, скажем так, у не совсем нормальных людей», — заключил он.
Год назад в Новосибирске накануне празднования Дня Победы проводили акцию, которая вызвала неоднозначную реакцию горожан. Кафе здорового питания напечатало портреты героев Великой Отечественной войны на стаканчиках для кофе — новосибирцам не понравилась перспектива выбрасывать в урну фотографии фронтовиков.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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