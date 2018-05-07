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В Чебаркуле бывшие супруги простили друг другу долг по 100 000 рублей
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В Чебаркуле бывшие супруги простили друг другу долг по 100 000 рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Чебаркуле бывшие супруги после разговора с судебными приставами примирились, отказавшись от взаимных претензий, что позволило судебным приставам окончить сразу два исполнительных производства.
У бывших супругов образовался равноценный дол перед друг другом, у мужчины накопился алиментный долг в размере 100 000 рублей, а у его бывшей супруги долг появился после раздела совместно нажитого имуществ в пределах 100 000 рублей.
«Судебные приставы вызвали обоих в отдел, где убедили их простить долги друг друга и продолжить воспитывать ребенка без взаимных претензий. Тем более что отец не отлынивал ни от посильной помощи дочери, ни от общения с ней. А долг накопился в связи с его увольнением и непростым поиском новой работы. В настоящее время он трудоустроен, поэтому алименты будут поступать взыскателю без задержек», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
Пара подумала над таким предложением и согласилась, написав расписку об отсутствии претензий к своему визави, на основании которых исполнительные производства были окончены.
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