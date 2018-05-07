В Чебаркуле бывшие супруги простили друг другу долг по 100 000 рублей

Чебаркуле бывшие супруги после разговора с судебными приставами примирились, отказавшись от взаимных претензий, что позволило судебным приставам окончить сразу два исполнительных производства.

У бывших супругов образовался равноценный дол перед друг другом, у мужчины накопился алиментный долг в размере 100 000 рублей, а у его бывшей супруги долг появился после раздела совместно нажитого имуществ в пределах 100 000 рублей.

«Судебные приставы вызвали обоих в отдел, где убедили их простить долги друг друга и продолжить воспитывать ребенка без взаимных претензий. Тем более что отец не отлынивал ни от посильной помощи дочери, ни от общения с ней. А долг накопился в связи с его увольнением и непростым поиском новой работы. В настоящее время он трудоустроен, поэтому алименты будут поступать взыскателю без задержек», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области

Пара подумала над таким предложением и согласилась, написав расписку об отсутствии претензий к своему визави, на основании которых исполнительные производства были окончены.