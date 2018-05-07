Пригородные поезда Калининградской области изменят расписание 

В Калининградской области 9 мая изменится расписание пригородные поездов. Кроме того, будет увеличено количество составов.
Как сообщают в пресс-службе Калининградской железной дороги, в среду, 9 мая, на участке Калининград — Советск будет пущен дополнительный состав. Он отправится из Советска в 18:01 по местному времени и прибудет на Южный вокзал Калининграда в 20:25.
Также 9 мая увеличится количество поездов на пригородных направлениях. Дополнительные составы будут курсировать по расписанию праздничного дня. Таким образом, в сторону Зеленоградска и Светлогорска отправятся 12 дополнительных составов. В их числе будут четыре экспресс-поезда с минимальным количеством остановок и сокращенным временем в пути.
С полным расписанием движения пригородных поездов 9 мая можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги.