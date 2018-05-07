В 2018 году онлайн смотрение обгонит линейное ТВ

По данным GroupM в этом году впервые в истории время потраченное на просмотр онлайн-медиа превысит линейное телесмотрение.

На самом деле, в своем исследовании State of Digital компания прогнозирует долю у онлайн 38%, а у ТВ — 37%, оставшиеся доли распределяются между печатными медиа и радио. Потребители в среднем будут проводить 9,73 часа в день в медиасреде, по сравнению с 9,68 часа в 2017 году. GroupM отмечает, что увеличение времени проводимого пользователями онлайн поддерживает развивающуюся электронную коммерцию. Совокупный объем транзакций по 35 странам, предоставившим компании данные по электронной коммерции за 2017 год в рамках исследования, составил $2,105 трлн., 17% прирост по отношению к прошлому году. За 2018 год прогнозируется рост на 15%, до $2,442 трлн., что составит 10% от общего объема розничных продаж.

GroupM также проанализировала инвестиционные тренды в программатик (автоматизированную) рекламу. В среднем по всем исследованным странам, 44% инвестиций в онлайн рекламу в 2017 году были произведены на автоматизированной основе, в 2016 году доля составляла 31%. Прогноз на 2018 год — увеличение объема до 47%.

Доля программируемых онлайн видео инвестиций чуть скромнее — 22% в 2017 году, по сравнению с 17% в 2016 году и ожидаемыми 24% в этом году. GroupM отмечает, что подсчет был взвешенным относительно размера рекламных рынков стран, охваченный исследованием.

Другой неожиданный вывод исследования — доказательства практического применения блокчейна весьма скудные. И при этом — активная разработка и масштабируемое применение ИИ. Респонденты отмечали широкие возможности для улучшения приложений в рыночном применении данных для медиаинвестиций.

Кроме того, в исследовании отмечается, что измерение премиальной аудитории между платформами на всех рынках крайне неадекватно, респондентам был задан вопрос об оценке доли ТВ и цифровых сервисов. Легальные ТВ игроки оценочно занимают 2/3 общего времени смотрения и меньше трети (29%) занимает онлайн видео.

Также GroupM приводит отмеченные респондентами два драйвера инфляции: высокий спрос на премиальный, брендированный контент и слабые измерения ОТТ и мобильных платформ: бедность измерительного инвентаря приводит к повышению цен.

Очевидно, что любой обзор глобального цифрового пространства не будет полным без констатации того, что Google и Facebook продолжают быть ключевыми драйверами роста. Поиск Google — критично важен для клиентов, а YouTube — крайне важен для масштабируемого премиального видео. Сомнения в качестве программного инвентаря Google Display Network остаются, но ситуация постепенно исправляется. Успех Facebook связан с пополнением аудитории молодыми пользователями из Instagram. Подъем активности крупных рекламных инвестиций в 2016-2017 годах также способствовал удвоению глобальной доли Facebook (без учета рынка Китая ) в цифровых инвестициях.

ИСТОЧНИК: Broadband TV News