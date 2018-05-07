Ещё
Какие районы Архангельской области получат деньги на дороги?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие районы Архангельской области получат деньги на дороги? 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Ездил в гости к сестре в город Каргополь, увидел, какой там ремонт дорог развернулся. А до нашего района, похоже, властям и дела нет. О нас забыли?
О. Оболдин, Виноградовский район
Отвечает министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов:
— На софинансирование мероприятий по ремонту автодорог местного значения в нынешнем году размер выделенных из регионального бюджета денежных средств составил 47 миллионов 900 тысяч рублей. Всего дополнительные «дорожные деньги» получили в этом году шесть муниципалитетов. Это:
АиФ Архангельск: последние новости
В Архангельске при уборке снега сломали часть плитки на Чумбаровке Вредят ли рыбам взрывы льда на реках? «Туристы и «избитые» тропы». Что нужно придумать для гостей Архангельска?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина409
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев164
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели269
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»160
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение