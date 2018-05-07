Какие районы Архангельской области получат деньги на дороги?

Ездил в гости к сестре в город Каргополь , увидел, какой там ремонт дорог развернулся. А до нашего района, похоже, властям и дела нет. О нас забыли?

О. Оболдин, Виноградовский район

— На софинансирование мероприятий по ремонту автодорог местного значения в нынешнем году размер выделенных из регионального бюджета денежных средств составил 47 миллионов 900 тысяч рублей. Всего дополнительные «дорожные деньги» получили в этом году шесть муниципалитетов. Это: