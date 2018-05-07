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Горючие разборки: в Киеве расстреляли джип топливного магната
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Горючие разборки: в Киеве расстреляли джип топливного магната 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Машину со следами от пуль обнаружил сам бизнесмен.
Полиция осматривает место происшествия и разыскивает свидетелей. Устанавливаются мотивы преступления.
Берман является директором фирмы «ТД Весма». Основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.
По данным из открытых источников регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов Нацполииции и Госуправлению делами. Согласно данным «Вестника госзакупок» и системы Рrozorro, ООО «ТД „Весма“ выиграло тендеров более, чем на 15,5 млн гривен. Больше всего заказов поступило от „Автобазы Государственного управления делами“.
Правоохранители связывают расстрел машины Бермана как предупреждение ему от конкурентов на бензиновом рынке.
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