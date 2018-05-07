Анастасия Заворотнюк об инаугурации: Это праздник для всей страны

Популярная актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк стала гостьей торжественной церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина в Кремле. Заслуженная артистка призналась, что испытывает невероятные ощущения, ведь она впервые приглашена на инаугурацию.

«Очень ждала этот день, волновалась. Это очень большой праздник для всей нашей страны», — отметила Анастасия.

На вопрос корреспондента телеканала «МИР 24», как, на ее взгляд, волнуется ли перед вступлением в должность сам Владимир Путин, актриса предположила, что да, волнуется. «Ведь это такая удивительная честь», — отметила Анастасия.

Добавим, что свидетелями торжественной церемонии сегодня также стали популярные певицы Валерия и Лариса Долина . Валерия призналась, что поражена красотой и торжественной обстановкой Кремля. По ее ощущениям, «чувствуется праздник повсюду». Лариса Долина в свою очередь отметила «волнительную» атмосферу, ведь Владимир Владимирович «будет давать присягу на всю страну, перед миллионами граждан, которые его уважают и любят и надеются на то, что наша страна будет процветать во главе с таким президентом».

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