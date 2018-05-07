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На ВДНХ отреставрирован фасад Центрального павильона
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На ВДНХ отреставрирован фасад Центрального павильона 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Лианозово
На ВДНХ в Москве завершена внешняя реставрации павильона «Центральный». Рабочие убрали строительные леса с трехъярусной композиции, теперь виден обновленный фасад здания. Павильон, построенный более 60 лет назад, с тех пор ни разу не ремонтировался.
Теперь же восстановлены наружные декоративные элементы, обновлено золочение звезды и шпиля. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, сообщает канал «Россия».
К 12 апреля на ВВЦ (ВДНХ) был восстановлен павильон «Космос». Центр космонавтики и авиации, который недавно открылся в отреставрированном павильоне, ставит рекорды посещаемости. Здесь можно совершить полет на Луну, побывать на станции «Мир», на тренажере отработать стыковку на орбите, испытать новые ощущения и увидеть уникальные экспонаты.
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