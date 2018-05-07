Саженцы и рассаду цветов будут продавать на социальной ярмарке в Барнауле

Саженцы и рассаду цветов, а также другие товары для садоводов и продукты по низким ценам можно будет купить на ярмарке выходного дня. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 часов 12 мая во всех районах Барнаула В мэрии уточнили, что это будет заключительная весенняя ярмарка на территории города, торговлю возобновят в сентябре. В пригороде заключительная ярмарка пройдет 19 мая. Адреса площадок: пр. Красноармейский, 131;пр. Ленина, 71.ул. 50 лет СССР, 51а.пл. Народная.пр. Ленина, 152.пр. Красноармейский, 36;ул. Чайковского, 21.