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Саженцы и рассаду цветов будут продавать на социальной ярмарке в Барнауле
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Саженцы и рассаду цветов будут продавать на социальной ярмарке в Барнауле 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Саженцы и рассаду цветов, а также другие товары для садоводов и продукты по низким ценам можно будет купить на ярмарке выходного дня. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 часов 12 мая во всех районах Барнаула.
В мэрии уточнили, что это будет заключительная весенняя ярмарка на территории города, торговлю возобновят в сентябре. В пригороде заключительная ярмарка пройдет 19 мая.
Адреса площадок:
пр. Красноармейский, 131;пр. Ленина, 71.ул. 50 лет СССР, 51а.пл. Народная.пр. Ленина, 152.пр. Красноармейский, 36;ул. Чайковского, 21.
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