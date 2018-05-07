Колокола храма Александра Невского вытставят на площади Павших Борцов

Ярославле уже готовы несколько колоколов и 12-тонный благовест для храма Александра Невского Волгограде . В мае их доставят в город-герой и выставят на площади Павших Борцов. — Болельщики чемпионата мира по футболу увидят колокола собора Александра Невского. Они будут доставлены в Волгоград из Ярославля в мае. Несколько колоколов, в том числе главный благовестник весом 12 тонн, выставят на всеобщее обозрение на площади Павших борцов, — сообщают в Волгоградской метрополии. — Колокола уже готовы к отправке. В город на Волге их доставят специальным транспортом. Такой груз требует бережного отношения и транспортировки. В конце апреля завод имени Владимира Шувалова в Ярославле, где отливают колокола для волгоградского собора, поседила делегация Волгоградской школы колокольного звона во главе с ее руководителем Александром Мореновым.

— Подбор будет состоять из 18 колоколов, самый большой из которых — Праздничный благовестник — весит 12 тонн, — рассказывают в школе. — Колокола подбирались по нотам. Звукоряд уникальный. Помимо традиционных звонов он обладает широкими возможностями в исполнении как церковных, так и светских мелодий, к примеру, гимна России

По данным Волгоградской епархии, колокола будут стоять на земле все лето. Как только звонницы будет окончательно готова, их поднимут наверх. — Перед тем, как мы поднимем колокола наверх, обязательно их освятим, — сообщают в епархии. — Дата освящения пока неизвестна.

Все колокола изготавливались на ярославском заводе по индивидуальным меркам из особого сплава металлов. Их, вопреки расхожему мнению, не золотят.