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На ЖД станциях и в вузах Ростовской области нашли нарушения пожарной безопасности
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На ЖД станциях и в вузах Ростовской области нашли нарушения пожарной безопасности 

Деловое сообщество 2 часа назад
Южная транспортная прокуратура нашла 99 нарушений противопожарной безопасности на железнодорожных объектах в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки были проведены на железнодорожном вокзале в Батайске, образовательных учреждений (детские сады, техникумы и лицей), во Дворце культуры железнодорожников в Ростове-на-Дону (Лендворец) и в спорткомплексе РГУПС.
«Всего в ходе проверки выявлено 99 нарушений закона, руководителям учреждений и организаций внесено 12 представлений об их устранении, принесен протест на незаконный нормативно-правовой акт, вынесено 10 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях», — рассказали в Южной транспортной прокуратуре.
Ранее прокуратура по итогам проверок после кемеровской трагедии обнаружила в торгово-развлекательных центрах донского региона более 4 тыс. нарушений противопожарной безопасности.
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