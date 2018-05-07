На ЖД станциях и в вузах Ростовской области нашли нарушения пожарной безопасности

Южная транспортная прокуратура нашла 99 нарушений противопожарной безопасности на железнодорожных объектах в Ростовской области . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки были проведены на железнодорожном вокзале в Батайске , образовательных учреждений (детские сады, техникумы и лицей), во Дворце культуры железнодорожников в Ростове-на-Дону (Лендворец) и в спорткомплексе РГУПС.

«Всего в ходе проверки выявлено 99 нарушений закона, руководителям учреждений и организаций внесено 12 представлений об их устранении, принесен протест на незаконный нормативно-правовой акт, вынесено 10 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях», — рассказали в Южной транспортной прокуратуре.