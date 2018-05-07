Жизнь в условиях дефицита питьевой воды

Вода — один из главных ресурсов, без которых мы попросту не сможем жить. Казалось бы, беречь ее — это вполне логичное решение, но как мы ведем себя в действительности? Ученые говорят, что экономия чистой питьевой воды значительно облегчила бы жизнь многим людям, проживающим в таких регионах, где до нее добраться ой как не просто. И чтобы вы раз и навсегда поняли ценность этого ресурса, предлагаем вам просмотреть шокирующие кадры о жизни в условиях недостатка воды, пригодной для питья. Большой колодец в Индии

Водные процедуры в Индийском городке.

Калькутта . На этом месте местные жители моются, стирают вещи и моют посуду.

Мумбаиские трущобы. Этим людям приходится перебираться через горы мусора ради воды.

Огромная очередь к колонке.

В некоторых местах дождь — это единственный доступный источник питьевой воды, Мьянма

В африканских странах люди часто пьют прямо из луж…

Загрязненный источник в Багдаде.

Индия. Когда вода из лужи еще не самый плохой вариант…

«Питьевая» вода, которую набирают в болоте, Кения

Статистика говорит о том, что каждую минуту в мире погибает один человек из-за инфекций, которые были вызваны употреблением грязной воды.

Я надеюсь, что эта подборка заставит всех нас быть более бережливыми и разумными. Ведь пока мы тут не отказываем себе в воде, где-то кто-то умирает от жажды и страшных болезней. Поделитесь статьей с друзьями, ведь эта проблема имеет огромное значение!