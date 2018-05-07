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Жизнь в условиях дефицита питьевой воды
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Жизнь в условиях дефицита питьевой воды 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вода — один из главных ресурсов, без которых мы попросту не сможем жить. Казалось бы, беречь ее — это вполне логичное решение, но как мы ведем себя в действительности? Ученые говорят, что экономия чистой питьевой воды значительно облегчила бы жизнь многим людям, проживающим в таких регионах, где до нее добраться ой как не просто. И чтобы вы раз и навсегда поняли ценность этого ресурса, предлагаем вам просмотреть шокирующие кадры о жизни в условиях недостатка воды, пригодной для питья. Большой колодец в Индии.
Водные процедуры в Индийском городке.
Калькутта. На этом месте местные жители моются, стирают вещи и моют посуду.
Мумбаиские трущобы. Этим людям приходится перебираться через горы мусора ради воды.
Огромная очередь к колонке.
В некоторых местах дождь — это единственный доступный источник питьевой воды, Мьянма.
В африканских странах люди часто пьют прямо из луж…
Загрязненный источник в Багдаде.
Индия. Когда вода из лужи еще не самый плохой вариант…
«Питьевая» вода, которую набирают в болоте, Кения.
Статистика говорит о том, что каждую минуту в мире погибает один человек из-за инфекций, которые были вызваны употреблением грязной воды.
Я надеюсь, что эта подборка заставит всех нас быть более бережливыми и разумными. Ведь пока мы тут не отказываем себе в воде, где-то кто-то умирает от жажды и страшных болезней. Поделитесь статьей с друзьями, ведь эта проблема имеет огромное значение!
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