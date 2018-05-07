В Крыму ответили на «больные фантазии» Ганапольского о Крымском мосте 

Об этом Ганапольский заявил в эфире «5 канала».
«Они сейчас строят крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», — сказал он.
Матвей Ганапольский также отметил, что не видит проблем в том, что мост строился за счет России.
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление журналиста.
«Это очередные больные фантазии, которые не имеют ничего общего с объективной действительностью. Крымский мост уже в ближайшие дни будет открыт. Можно вспомнить, что говорили украинские политики относительно этого моста, как эволюционировало общественное мнение на Украине. Сначала все в один голос кричали, что никогда Россия не сможет построить крымский мост, затем говорили, что построят, но он разрушится. Потом обещали, что различные радикальные группы на Украине будут предпринимать различные действия против моста. Это полная недееспособность и несоответствие всем тем заявлениям, которые они делали. Мы понимаем, что эти заявления, в первую очередь, ориентированы на внутреннюю украинскую аудиторию. Когда жители полуострова слышат такое, это вызывает улыбку и ничего более. Думаю, мы услышим еще не одно подобное заявление, но понятно, что все это никоим образом не влияет на объективную действительность», — заключил он.