Госавтоинспекция Тюмени опубликовала список перекрытий на 9 мая

На центральных улицах Тюмени в День Победы, 9 мая, ограничат движение транспорта.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, перекрытия начнутся с 7 часов утра на время торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и жителей города и завершатся в 15 часов после окончания спортивных мероприятий. Тюменцев просят заранее планировать свой маршрут и напоминают, что автомобили, оставленные на улицах, где введены ограничения, могут быть эвакуированы.

Ограничения будут введены на участке улицы Республики от ТИУ до улицы Профсоюзной, на улице Ленина от Моста Влюбленных до улицы Мориса Тореза, на улицах Володарского и Хохрякова от улицы Челюскинцев до улицы Профсоюзной, а также на прилегающих участках улиц Дзержинского, Первомайской, Водопроводной, 8 Марта, Орджоникидзе, Профсоюзной и Мориса Тореза. На улицах Ямской и Луначарского движение будет перекрыто от улицы Коммунистической до улицы Полевой.

По улице Республики на участке от улицы Мельникайте до улицы Профсоюзной и по прилегающим улицам Максима Горького, Холодильной, Минской и Фабричной движение транспорта будет приостановлено с 9 часов утра до окончания парада-шествия, примерно до 12.00 часов. До окончания фейерверка с утра 9 мая будет закрыт участок улицы Республики и улицы Ленина от улицы Перекопской до ТИУ.

«Инспекторы ДПС будут оперативно восстанавливать движение по окончании мероприятий, осуществлять регулировку на перекрестках до нормализации движения транспортных потоков… Госавтоинспекция призывает тюменцев вести себя на дороге достойно памяти Героев Победы и не превращать священный праздник в фарс с гонками по городским улицам с флагами, вульгарными лозунгами и вылезанием из окон», — отмечают в пресс-службе ведомства.