Швы разошлись: стыки на Бебелевском мосту обещают заделать до конца мая

Екатеринбурге дорожные рабочие ремонтируют стыки на Бебелевском мосту. Как сообщают автомобилисты, движение по мосту, который капитально ремонтировали прошлым летом, частично перекрыто.

В администрации Екатеринбурга Е1.RU пояснили, что подрядчик за свой счёт ремонтирует дорожное покрытие.

— На Бебелевском мосту идет гарантийный ремонт, связанный с деформационными швами, — пояснили в пресс-службе мэрии. — Объезд гарантийных дорог, который проходил месяц назад, показал, что швы после зимнего сезона разошлись. Подрядчик до 30 мая должен устранить выявленные дефекты.

Как проходил ремонт в прошлом году, смотрите в нашем видео: