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Швы разошлись: стыки на Бебелевском мосту обещают заделать до конца мая
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Швы разошлись: стыки на Бебелевском мосту обещают заделать до конца мая 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге дорожные рабочие ремонтируют стыки на Бебелевском мосту. Как сообщают автомобилисты, движение по мосту, который капитально ремонтировали прошлым летом, частично перекрыто.
В администрации Екатеринбурга Е1.RU пояснили, что подрядчик за свой счёт ремонтирует дорожное покрытие.
— На Бебелевском мосту идет гарантийный ремонт, связанный с деформационными швами, — пояснили в пресс-службе мэрии. — Объезд гарантийных дорог, который проходил месяц назад, показал, что швы после зимнего сезона разошлись. Подрядчик до 30 мая должен устранить выявленные дефекты.
Как проходил ремонт в прошлом году, смотрите в нашем видео:
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