С исторического дома на Васильевском острове исчезли горельефы с головами львов

Новый арендатор помещения на первом этаже дома 32 на 13-й линии В. О. решил вопрос со старинной лепниной, недолго думая. Он просто сбил пять львиных голов над окнами первого этажа, рассказали 7 мая читатели «Фонтанки»

Корреспондент нашего издания лично убедился в правдивости сообщений. Вместо одного из окон арендатор уже пробил дверь.

Дом 32 — исторический, дореволюционной постройки (примерная датировка — 1909-1910 годы). Построен архитектором А. Прохоровым. На сайте citywalls.ru сохранились фото здания до акта вандализма.

Помещение на первом этаже 26 июля прошлого года было отдано в аренду с торгов Фонда имущества. Победителем стало некое ООО «Вегас», бывшее единственным заявителем. Специализация ООО — розничная торговля продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. Гендиректор и единственный собственник — Магеррамов Натик Нариман Оглы.

По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.