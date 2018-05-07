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С исторического дома на Васильевском острове исчезли горельефы с головами львов
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С исторического дома на Васильевском острове исчезли горельефы с головами львов 

Собака 54 минуты назад
Фото: Собака
Новый арендатор помещения на первом этаже дома 32 на 13-й линии В. О. решил вопрос со старинной лепниной, недолго думая. Он просто сбил пять львиных голов над окнами первого этажа, рассказали 7 мая читатели «Фонтанки».
Корреспондент нашего издания лично убедился в правдивости сообщений. Вместо одного из окон арендатор уже пробил дверь.
Дом 32 — исторический, дореволюционной постройки (примерная датировка — 1909-1910 годы). Построен архитектором А. Прохоровым. На сайте citywalls.ru сохранились фото здания до акта вандализма.
Помещение на первом этаже 26 июля прошлого года было отдано в аренду с торгов Фонда имущества. Победителем стало некое ООО «Вегас», бывшее единственным заявителем. Специализация ООО — розничная торговля продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. Гендиректор и единственный собственник — Магеррамов Натик Нариман Оглы.
По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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