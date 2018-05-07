Европейский центральный банк создал платформу для симуляции киберугроз

На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал стандарт для проверки устойчивости финансового сектора к кибератакам. В качестве такой проверки выступает симуляция последствий кибератак на критические системы в банковской отрасли Европейского союза

Этот шаг Европейский центральный банк предпринял в ответ на многочисленные киберинциденты, в ходе которых злоумышленники похищали средства у финансовой отрасли. Среди громких случаев была атака на систему SWIFT, а также на мобильные услуги трех крупнейших банков Нидерландов

Эти меры также включают в себя взаимодействие с «красными командами» (red teams), группами специалистов в области кибербезопасности, которые проводят тестирования на проникновение в системы, используемые компаниями в финансовом секторе.

Отмечается, что платформа TIBER-EU (European Framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming) является первым решением для проведения специальных тестов, охватывающим всю Европу. Предполагается, что финансовый сектор удастся защитить от кибератак благодаря новому подходу.

«TIBER-EU поможет специалистам провести тесты, в ходе которых будут использоваться реальные методы киберпреступников, доказавшие свою состоятельность в атаках. Это позволит оценить возможности защиты, обнаружения и реагирования на потенциальные кибератаки», — отмечается в заявлении ЕЦБ.

«Субъекты сами должны будут определить, будут ли выполняться тесты на основе TIBER-EU, и когда они будут выполняться. Это поможет им уделить внимание своим сильным и слабым сторонам».

Соответствующие инструкции по имплементации TIBER-EU доступны здесь.