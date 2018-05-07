Ещё
Европейский центральный банк создал платформу для симуляции киберугроз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европейский центральный банк создал платформу для симуляции киберугроз 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал стандарт для проверки устойчивости финансового сектора к кибератакам. В качестве такой проверки выступает симуляция последствий кибератак на критические системы в банковской отрасли Европейского союза.
Этот шаг Европейский центральный банк предпринял в ответ на многочисленные киберинциденты, в ходе которых злоумышленники похищали средства у финансовой отрасли. Среди громких случаев была атака на систему SWIFT, а также на мобильные услуги трех крупнейших банков Нидерландов.
Эти меры также включают в себя взаимодействие с «красными командами» (red teams), группами специалистов в области кибербезопасности, которые проводят тестирования на проникновение в системы, используемые компаниями в финансовом секторе.
Отмечается, что платформа TIBER-EU (European Framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming) является первым решением для проведения специальных тестов, охватывающим всю Европу. Предполагается, что финансовый сектор удастся защитить от кибератак благодаря новому подходу.
«TIBER-EU поможет специалистам провести тесты, в ходе которых будут использоваться реальные методы киберпреступников, доказавшие свою состоятельность в атаках. Это позволит оценить возможности защиты, обнаружения и реагирования на потенциальные кибератаки», — отмечается в заявлении ЕЦБ.
«Субъекты сами должны будут определить, будут ли выполняться тесты на основе TIBER-EU, и когда они будут выполняться. Это поможет им уделить внимание своим сильным и слабым сторонам».
Соответствующие инструкции по имплементации TIBER-EU доступны здесь.
Anti-Malware.ru: последние новости
Северокорейский антивирус SiliVaccine содержит код движка Trend Micro Критическая уязвимость ставит под угрозу безопасность электростанций Устойчивость банковской системы к атакам протестируют сторонние хакеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина409
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев164
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели269
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»160
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение