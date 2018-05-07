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В отношении футбольного клуба «Кубань» введена процедура наблюдения
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В отношении футбольного клуба «Кубань» введена процедура наблюдения 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В отношении футбольного клуба «Кубань» арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения. Данное решение приняли в результате заседания суда по заявлению ФНС России о банкротстве клуба. Сейчас временным управляющим ФК «Кубань» назначен член ассоциации АУ «Гарантия» Иван Конев. По решению суда, ему установлено ежемесячное вознаграждение 30 тысяч рублей за счет клуба, сообщает «РБК».
Заявление о банкротстве было направлено в Федеральную налоговую службу России. Рассмотрение дела назначено на 31 октября. При этом, суд обязал руководство «Кубани» не позднее 15 дней с даты утверждения временного управляющего предоставить ему и в арбитраж перечень имущества, копии бухгалтерских и иных документов, которые могут как-то отразить экономическую деятельность должника за три года.
Самому Коневу поручено принять меры по сохранности имущества должника и провести анализ финансового состояния клуба, а также установить кредиторов и определить размеры их требований. Кроме этого, суд включил требования ФНС в размере 160,6 миллиона рублей задолженности во вторую очередь реестра требований кредиторов ФК. Были включены и требования ФНС России в размере 102,2 млн рублей, из которых — 47,9 млн рублей задолженности, а отдельно 54,3 млн рублей финансовых санкций в третью очередь реестра требований кредиторов.
Однако арбитражный суд отказал удовлетворить ходатайства ООО «Ростовская управляющая компания», которая требовала исключить из ЕГРЮЛ запись о том, что «Кубань» находиться в процессе реорганизации.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале апреля исполнительный директор ФК «Кубань» был взят под стражу на два месяца.
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