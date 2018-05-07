Ещё
Красноярский участковый получил выговор по делу о сносе древней усадьбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярский участковый получил выговор по делу о сносе древней усадьбы 

360tv.ru 2 часа назад
В Красноярске участкового привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что он отказался возбуждать уголовное дело против сноса исторической усадьбы в центре города. В прокуратуре действия полицейского признали незаконными. Об этом сообщил «7 канал Красноярск».
Собственнику территории, на которой расположена бывшая казачья усадьба Ермолаева, грозит уголовная ответственность за предстоящий снос исторического комплекса. Проверка в отношении застройщика также продолжается, написал на своей странице в Facebook юрист Сергей Подъяпольский.
Жители Красноярска неоднократно обращались к местным властям с просьбой защитить постройки на улице Перенсона и признать их памятником архитектуры. Деревянным зданиям больше 200 лет, и сейчас их разбирают на дрова. Разбирательство продолжается, прокуратура запретила любые работы на объекте в течение трех месяцев. Предполагается, что за это время эксперты выяснят, являются ли постройки историческим и культурным наследием, или нет.
В Ленобласти школьники на депутатские деньги установили памятник мессенджеру Telegram. Голубой самолетик из фанеры стоит в деревне Старополье под Сланцами.
360tv.ru: последние новости
МЧС не выявило превышения радиационного фона на полигоне «Ядрово» Таиланд оправдал обвиненную в хранении наркотиков россиянку Двухлетний мальчик пропал в Бурятии. Единственный след — зловещая надпись
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина409
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев164
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели269
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»160
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение