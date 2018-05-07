Красноярский участковый получил выговор по делу о сносе древней усадьбы

Красноярске участкового привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что он отказался возбуждать уголовное дело против сноса исторической усадьбы в центре города. В прокуратуре действия полицейского признали незаконными. Об этом сообщил «7 канал Красноярск».

Собственнику территории, на которой расположена бывшая казачья усадьба Ермолаева, грозит уголовная ответственность за предстоящий снос исторического комплекса. Проверка в отношении застройщика также продолжается, написал на своей странице в Facebook юрист Сергей Подъяпольский.

Жители Красноярска неоднократно обращались к местным властям с просьбой защитить постройки на улице Перенсона и признать их памятником архитектуры. Деревянным зданиям больше 200 лет, и сейчас их разбирают на дрова. Разбирательство продолжается, прокуратура запретила любые работы на объекте в течение трех месяцев. Предполагается, что за это время эксперты выяснят, являются ли постройки историческим и культурным наследием, или нет.