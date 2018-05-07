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Павильон «Кошки тропиков» в Московском зоопарке закроют 7 и 8 мая из-за переезда тигрицы Принцессы
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Павильон «Кошки тропиков» в Московском зоопарке закроют 7 и 8 мая из-за переезда тигрицы Принцессы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Тигрицу Принцессу в Московском зоопарке перевезут в павильон «Кошки тропиков», из-за чего павильон будет закрыт для посетителей два дня. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
«7 и 8 мая павильон «Кошки тропиков» будет закрыт, в связи с тем, что в него перевозят тигрицу Принцессу с «Острова зверей». Животному нужно время, чтобы освоиться в новом вольере и привыкнуть к незнакомой обстановке», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, начиная с 9 мая павильон будет работать в штатном режиме, а его гости смогут понаблюдать за амурской тигрицей.
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