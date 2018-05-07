Павильон «Кошки тропиков» в Московском зоопарке закроют 7 и 8 мая из-за переезда тигрицы Принцессы

Тигрицу Принцессу в Московском зоопарке перевезут в павильон «Кошки тропиков», из-за чего павильон будет закрыт для посетителей два дня. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«7 и 8 мая павильон «Кошки тропиков» будет закрыт, в связи с тем, что в него перевозят тигрицу Принцессу с «Острова зверей». Животному нужно время, чтобы освоиться в новом вольере и привыкнуть к незнакомой обстановке», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, начиная с 9 мая павильон будет работать в штатном режиме, а его гости смогут понаблюдать за амурской тигрицей.