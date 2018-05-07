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В Оренбурге все желающие смогут получить георгиевские ленточки
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В Оренбурге все желающие смогут получить георгиевские ленточки 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Сегодня в Северном и Южном городских округах оренбуржцам будут раздавать символы Великой Победы — георгиевские ленточки.
В парке имени Цвиллинга в 19:00 начнется праздничное мероприятие «Краски Победы». Ветеранов на празднике по традиции угостят солдатской кашей и подарят георгиевские ленточки.
Предпраздничное мероприятие в честь Дня Победы сегодня пройдет и в Южном округе: возле здания администрации на Чкалова, 32а в 19:00 начнется концерт. Ленточку здесь можно будет попросить у волонтеров, которые будут дежурить на празднике с 18:00.
На оба праздника вход свободный.
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