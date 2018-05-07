В Ярославле геям запретили собираться в библиотеке

Вчера в Ярославле должен был пройти семинар о правах человека. Его собирались провести в областной библиотеке имени Некрасова на улице Свердлова представители местного ЛГБТ-сообщества, но сделать это им запретили. В программе семинара говорилось: «Это образовательно-просветительский семинар, на котором участникам предлагаются к пониманию и обсуждению несколько тезисов: что такое права человека, почему права человека — это не обо всем на свете, почему и зачем они появились».

— У нас была устная договорённость с человеком из библиотеки, который отвечает за предоставление помещений, — рассказал один из организаторов семинара и активист объединенной группы общественного наблюдения Роман Воротников. — Договорились за две недели. Но уже перед семинаром этот человек мне позвонил и отменил бронь.

Сотрудники библиотеки признались, что лично не имеют ничего против представителей ЛГБТ-сообщества. А давать помещение им запретили сверху.

— У нас тут был такое! Директора вызывали в департамент культуры, — рассказали в отделе правовой информации библиотеки имени Некрасова. — Мы не в силах были ничего изменить, пришлось запрещать мероприятие.

Оказалось, что в департамент культуры обратился известный в Ярославле борец с сектами, которого возмутило, что в списке организаторов семинара числятся прозападные организации и представители ЛГБТ-сообщества.

— Я не побрезговал зайти в интернет-сообщество местных лгбтшников, и увидел, что грядёт семинар, который устраивают прозападные организации, формально подвизающиеся в области правозащиты, — объяснил своё возмущение Евгений Мухтаров. — При этом само ЛГБТ-сообщество прямо отмечает: «Очень важное мероприятие от нас».

Сектоведа возмутило, что представители сексуальных меньшинств собираются проводить семинар в государственном учреждении, которое вовсю готовится к празднованию Дня Победы — даже плакаты на стены соответствующие повесили.

— Моя позиция простая. Хотят некие нелюбимые народом меньшинства поговорить о защите своих якобы нарушаемых прав — пожалуйста, им этого никто не запрещает, но не на государственных или муниципальных площадях, — считает Мухтаров.

Он рассказал о запланированном семинаре чиновникам департамента культуры.

Семинар всё же состоялся — организаторы сняли помещение в аренду

— Ответственные лица поняли всё очень быстро и очень правильно, — остался доволен реакцией властей Евгений Мухтаров. — Поэтому никакого «семинара по правам человека» у местных гомосексуалистов с лесбиянками в государственной областной научной библиотеке имени Некрасова не состоялось. Им дали от ворот поворот.

Организаторы семинара расстроились, но не растерялись. Попытались провести семинар в другой библиотеке, но тоже получили отказ.

— Там это сделала главная библиотекарь, — уточнил Роман Воротников. — Её испугало словосочетание «права человека». Но она объяснила, что за библиотеками следят, чтобы здесь не собирались «навальнисты», поэтому из-за нашего семинара у них могли возникнуть проблемы.

И тогда активисты арендовали другое помещение. Всего в семинаре приняли участие 15 человек.

И это уже не первый скандал в Ярославле, связанный с представителями ЛГБТ-сообщества. Осенью они проводили пикет в память о погибших трансгендерах. Участников закидали яйцами.