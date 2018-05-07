Строители могут приступить к ремонту дворов по программе «Городская среда» уже в мае

В план капитального ремонта на этот год в Вологде в рамках федеральной программы «Городская среда» вошли 54 двора. Аукционы по выбору подрядчика уже состоялись.

Для проведения торгов объекты поделили на четыре лота, в первый вошли территории по улицам Конева и Ленинградской, в остальные распределили дворы Заречья. Всего состоялось 4 аукциона. По двум из них выиграла ООО «Инстрой», по двум другим — ООО «Волдомстрой». Определена и общая сумма, которую необходимо будет затратить на ремонт дворов — это 174 млн рублей.

«Сейчас подрядчики готовят календарные планы работ. Дальше им предстоит согласовать эскизные проекты с предприятиями-ресурсниками: «Вологдагорводоканалом», «Вологдагортеплосетью» и другими. Это необходимо для того, чтобы совместить работы, если, к примеру, потребуется замена инженерных коммуникаций», — рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Павел Блинов.

Как только эти задачи будут решены, во дворы зайдет и техника. Это может произойти в середине мая.

За счет экономии средств от аукционов дополнительно в Вологде может быть отремонтировано до шести территорий. По ним аукционы ориентировочно пройдут до середины июня.

Напомним, всего за пять лет в Вологде отремонтируют 396 дворов по федеральному проекту «Городская среда». Также до 2022 года обновятся 25 общественных пространств,

5 из них отремонтируют уже этим летом