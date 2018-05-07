Ещё
Строители могут приступить к ремонту дворов по программе «Городская среда» уже в мае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строители могут приступить к ремонту дворов по программе «Городская среда» уже в мае 

Вологда.рф 2 часа назад
В план капитального ремонта на этот год в Вологде в рамках федеральной программы «Городская среда» вошли 54 двора. Аукционы по выбору подрядчика уже состоялись.
Для проведения торгов объекты поделили на четыре лота, в первый вошли территории по улицам Конева и Ленинградской, в остальные распределили дворы Заречья. Всего состоялось 4 аукциона. По двум из них выиграла ООО «Инстрой», по двум другим — ООО «Волдомстрой». Определена и общая сумма, которую необходимо будет затратить на ремонт дворов — это 174 млн рублей.
«Сейчас подрядчики готовят календарные планы работ. Дальше им предстоит согласовать эскизные проекты с предприятиями-ресурсниками: «Вологдагорводоканалом», «Вологдагортеплосетью» и другими. Это необходимо для того, чтобы совместить работы, если, к примеру, потребуется замена инженерных коммуникаций», — рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Павел Блинов.
Как только эти задачи будут решены, во дворы зайдет и техника. Это может произойти в середине мая.
За счет экономии средств от аукционов дополнительно в Вологде может быть отремонтировано до шести территорий. По ним аукционы ориентировочно пройдут до середины июня.
Напомним, всего за пять лет в Вологде отремонтируют 396 дворов по федеральному проекту «Городская среда». Также до 2022 года обновятся 25 общественных пространств,
5 из них отремонтируют уже этим летом
Вологда.рф: последние новости
70 вологжан пронесут увеличенную копию знамени Победы на параде 9 мая У Мэра Вологды станет на одного заместителя меньше Почти 800 км региональных дорог перейдут в федеральную собственность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина421
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев166
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели273
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»162
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение