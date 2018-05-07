В Сосенском построят энергоэффективный складской комплекс

Склад появится по адресу: деревня Николо-Хованское, участок №9/1-1б. Внутри будут находиться помещения для хранения товаров народного потребления, загрузки, холодильные камеры, столовая, медпункт, кассовые залы, электрощитовая и т.д.

"В данном комплексе применяются современные экологически чистые материалы, экологически чистый автотранспорт, большое внимание уделяется эффективности использования водных ресурсов, электроэнергии и газа за счет рекуперации и вторичного использования. Этот проект — хороший пример того, как нужно проектировать подобные специализированные объекты. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин , строительство в Москве сейчас четко сориентировано на энергоэффективность, на оптимизацию потребления энергоресурсов", — пояснил Сергей Кузнецов

Установленные экологические стандарты позволяют провести сертификацию комплекса по стандарту экостроительства LEED (The Leadership in Energy & Enviromental Design), а также BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Большинство решений были заложены уже на этапе проектирования, например, система отключения внутреннего освещения после окончания рабочего дня, применение энергосберегающих конструкций, система контроля протечек, экологически чистые материалы, наличие велосипедных парковочных мест и т.д. Эти меры не приведут к значительному увеличению стоимости строительства, но впоследствии помогут сэкономить на этапе эксплуатации, подчеркнул Сергей Кузнецов.

Проектировщик — ООО «СГ Проект». Заказчик — ООО «Альтера».