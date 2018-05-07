Ещё
В Сосенском построят энергоэффективный складской комплекс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сосенском построят энергоэффективный складской комплекс 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 1 час назад
Фото: Новые Округа
Склад появится по адресу: деревня Николо-Хованское, участок №9/1-1б. Внутри будут находиться помещения для хранения товаров народного потребления, загрузки, холодильные камеры, столовая, медпункт, кассовые залы, электрощитовая и т.д.
"В данном комплексе применяются современные экологически чистые материалы, экологически чистый автотранспорт, большое внимание уделяется эффективности использования водных ресурсов, электроэнергии и газа за счет рекуперации и вторичного использования. Этот проект — хороший пример того, как нужно проектировать подобные специализированные объекты. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, строительство в Москве сейчас четко сориентировано на энергоэффективность, на оптимизацию потребления энергоресурсов", — пояснил Сергей Кузнецов.
Установленные экологические стандарты позволяют провести сертификацию комплекса по стандарту экостроительства LEED (The Leadership in Energy & Enviromental Design), а также BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Большинство решений были заложены уже на этапе проектирования, например, система отключения внутреннего освещения после окончания рабочего дня, применение энергосберегающих конструкций, система контроля протечек, экологически чистые материалы, наличие велосипедных парковочных мест и т.д. Эти меры не приведут к значительному увеличению стоимости строительства, но впоследствии помогут сэкономить на этапе эксплуатации, подчеркнул Сергей Кузнецов.
Проектировщик — ООО «СГ Проект». Заказчик — ООО «Альтера».
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы: последние новости
Новый жилой дом построят на территории Тушинского аэродрома Измайловский Кремль получит собственный производственный павильон Время крупнейшей киностудии страны: как модернизируют «Мосфильм»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина392
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев166
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели268
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»160
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение