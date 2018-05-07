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Гранты от Минкультуры будут направлены 17 учреждениям культуры в Удмуртии
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Гранты от Минкультуры будут направлены 17 учреждениям культуры в Удмуртии 

RT на русском 58 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Гранты от Министерства культуры России будут направлены 17 учреждениям культуры из Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин».
Как заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр культуры региона Владимир Соловьёв, всего на получение вознаграждения было подано 50 заявок.
Это девять культурно-досуговых учреждений и 11 их сотрудников.
В перечень также попали шесть библиотек, один музей и один дом ремёсел, а также 10 работников библиотек, один сотрудник музея и один сотрудник дома ремёсел.
В 2018 году размер иного межбюджетного трансферта для сельских учреждений культуры республики составил 1,7 млн рублей, а для работников сельских учреждений культуры — 1,2 млн  Ранее НСН сообщала, что Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений получил около 400 заявок.
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