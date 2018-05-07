Гранты от Минкультуры будут направлены 17 учреждениям культуры в Удмуртии

Как заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр культуры региона Владимир Соловьёв , всего на получение вознаграждения было подано 50 заявок.

Это девять культурно-досуговых учреждений и 11 их сотрудников.

В перечень также попали шесть библиотек, один музей и один дом ремёсел, а также 10 работников библиотек, один сотрудник музея и один сотрудник дома ремёсел.

В 2018 году размер иного межбюджетного трансферта для сельских учреждений культуры республики составил 1,7 млн рублей, а для работников сельских учреждений культуры — 1,2 млн Ранее НСН сообщала, что Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений получил около 400 заявок.