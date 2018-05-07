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Более 2400 москвичей посетили бесплатные лекции для владельцев домашних животных
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Более 2400 москвичей посетили бесплатные лекции для владельцев домашних животных 

Комитет ветеринарии города Москвы 2 часа назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Забота и защита здоровья домашних животных полностью зависят от человека и являются важнейшими вопросами, которые беспокоят всех владельцев животных. Комитет ветеринарии города Москвы в рамках ветеринарно-просветительской работы с населением в течение года организует бесплатные лекции по вопросам содержания, кормления и ухода за домашними животными, правилами перевозки и идентификации, а также профилактики заразных болезней общих для человека и животных.
В первом квартале текущего года в городе проведено 115 лекций, которые посетили более 2400 москвичей, в том числе около 1000 школьников и студентов. В ходе занятий ветеринарные врачи подробно рассказывали, как правильно организовать содержание домашних питомцев в условиях мегаполиса, а также отвечали на многочисленные вопросы слушателей о жизни животных.
«Такая ветеринарно-просветительская работа с москвичами необходима и проводится в городе на регулярной основе. Знания, которые получают слушатели лекций, позволяют им ответственнее относиться к своим питомцам и неукоснительно следовать правилам содержания домашних животных», — рассказал председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.
Бесплатные лекции для владельцев домашних животных проводятся в государственных ветеринарных подразделениях Москвы, а также в образовательных учреждениях, контактных зоопарках, экологических центрах и выставках животных. Посетить мероприятие и задать вопросы ветеринарным специалистам может любой желающий.
Со временем и местом проведения занятий можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ «Мосветобъединение» в разделе «Учебный центр» или на странице Комитета ветеринарии города Москвы на портале Мэра Москвы в разделе «Рекомендации владельцам домашних животных».
Кроме того, можно оставить заявку на проведения дополнительных лекций по телефону горячей линии +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).
Комитет ветеринарии города Москвы: последние новости
9 мая – С Днем Победы! Строгое соблюдение обязательных требований как мера профилактики заразных болезней животных Особенности разведения племенных объектов аквакультуры, ветеринарии и карантина растений в области аквакультуры.
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