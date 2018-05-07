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За «дорогами памяти» наблюдали ветераны
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За «дорогами памяти» наблюдали ветераны 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
В преддверии Большого праздника — Дня Великой Победы — по всей области проходят различные патриотические мероприятия, посвящённые памятной дате. Так, в Гусь-Хрустальном прошёл благотворительный автопробег «Дорогами памяти». Его инициатором выступил клуб внедорожного автоспорта «Владимир 4х4» и отдел молодежной политики Гусь-Хрустального.
В масштабной патриотической акции кроме организаторов приняли участие — военно-исторический клуб «Гардарика», местное отделение «Боевого братства», Совет ветеранов города и района.
По сторонам дороги, где проезжала колонна автомобилей, участников акции встречали учащиеся школ и воспитанники детских садов города, кадеты, «Юнармейцы». За автопарадом наблюдали и ветераны Великой Отечественной войны.
Конечной точкой автопробега стал мемориал «Вечный огонь». Здесь прошёл торжественный митинг, после которого участники акции возложили цветы. В конце мероприятия волонтёры развернули масштабную копию Знамени Победы — красное полотнище размером 200 квадратных метров.
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