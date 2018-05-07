Магазин в Ваче Нижегородской области торговал алкоголем без лицензии

Магазин в Ваче Нижегородской области продавал алкогольную продукцию без лицензии. Об этом сообщается на сайте регионального минпрома.

Согласно сообщению, в ходе рейда выявлено и изъято из нелегального оборота 36 единиц алкогольной продукции. В магазине «Татьяна» продажа алкоголя велась без лицензии. Также в магазине не было и контрольно-кассового оборудования.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова , торговая точка нанесена на электронную карту торговых объектов Нижегородской области, где зафиксирована незаконная продажа спиртного.

"Каждый житель Нижегородской области может в режиме онлайн выяснить, стоит ли доверять тому или иному магазину. А для торговых объектов такая мера — дополнительный стимул не торговать контрафактом", — сообщил министр.

Отмечается, что в 1 квартале этого года из незаконного оборота изъято более двух тысяч единиц алкогольной продукции.