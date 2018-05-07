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Магазин в Ваче Нижегородской области торговал алкоголем без лицензии
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Магазин в Ваче Нижегородской области торговал алкоголем без лицензии 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Магазин в Ваче Нижегородской области продавал алкогольную продукцию без лицензии. Об этом сообщается на сайте регионального минпрома.
Согласно сообщению, в ходе рейда выявлено и изъято из нелегального оборота 36 единиц алкогольной продукции. В магазине «Татьяна» продажа алкоголя велась без лицензии. Также в магазине не было и контрольно-кассового оборудования.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, торговая точка нанесена на электронную карту торговых объектов Нижегородской области, где зафиксирована незаконная продажа спиртного.
"Каждый житель Нижегородской области может в режиме онлайн выяснить, стоит ли доверять тому или иному магазину. А для торговых объектов такая мера — дополнительный стимул не торговать контрафактом", — сообщил министр.
Отмечается, что в 1 квартале этого года из незаконного оборота изъято более двух тысяч единиц алкогольной продукции.
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