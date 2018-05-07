На карте Калуги появился Успешный переулок 

На карте Калуги теперь есть 1-я Окраинная и 2-я Окраинная улицы и Успешный переулок. Решение присвоить им эти названия приняла городская дума Калуги. На какой из окраин Калуги появились Окраинные улицы, в документе не уточняется. Название Успешный получил один из переулков пригорода Калуги деревни Воровой. Этот населенный пункт, первые упоминания о котором относятся к XVIII веку, по преданию получил свое название из-за того что местные жители промышляли воровством с барж и судов, проплывавших по Оке.