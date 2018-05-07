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В Ростове территорию старого аэропорта отдадут под парковку на время ЧМ-2018
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В Ростове территорию старого аэропорта отдадут под парковку на время ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Во время Мундиаля машину около стадиона оставить будет нельзя. Будет организованы три перехватывающие парковки. Одна из них — на территории старого аэропорта, есть возможность задействовать не только паковочную зону, но и территорию самого аэропорта. Мы договорились с „Аэропортами регионов“, что сможем использовать даже рулежные дорожки. Количество паковочных мест там практически не ограничено», — рассказал на пресс-конференции министр транспорта региона Андрей Иванов.
Еще две перехватывающие парковки будут возле торговых центров «Мега» и ТРЦ «Мегамаг».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове состоится пять матчей мирового первенства. На «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
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