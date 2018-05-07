Операционные и физиотерапия: какой будет новая женская консультация в ВАО

Новое здание женской консультации при роддоме № 20 откроют в третьем квартале. Вентилируемый фасад, витражи и кровля готовы. Сейчас специалисты заканчивают устройство инженерных систем и отделку помещений, монтируют и налаживают современное оборудование.

Пятиэтажное здание площадью 5400 квадратных метров рассчитано на 530 посещений в смену. В нем расположатся кабинеты специалистов, микробиологическая и клинико-диагностическая лаборатории, операционные и процедурные, отделение физиотерапии. Для людей с ограниченными возможностями установят лифты и пандусы, а также тактильные, визуальные и световые указатели.