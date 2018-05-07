Полицейские в Приморье провели акцию «Долг памяти»

Руководители УМВД России по Приморскому краю и ветераны посетили Спасский район, где провели акцию «Долг памяти». Сотрудники полиции, члены Совета ветеранов, представители общественных организаций и школьники провели траурный митинг и высадили саженцы кедра на аллее Памяти у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Спасск-Дальний

С особыми почестям чествовали 97-летнего ветерана МВД — фронтовика Ивана Павловича Чипизубова. Председатель Совета ветеранов УМВД России по Приморскому краю Валерий Яшин поблагодарил фронтовика за великий вклад в Победу, безупречную службу в органах внутренних дел, неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Иван Чипизубов поздравил гостей с Праздником Победы, поделился воспоминаниями о тех страшных событиях, о том, как потерял троих родных братьев на полях сражений, как встретил День Победы в 1945 году. Ветеран пожелал всем здоровья, жизнелюбия и мирного неба над головой.

Можно с уверенностью сказать, что в Спасске-Дальнем Ивана Павловича знает ни одно поколение горожан. Иван Чипизубов не только сам всю свою сознательную жизнь служил на совесть и в армии, и в милиции, но и учил молодых горожан быть патриотами Родины. В 1940 году Иван Павлович был призван на срочную службу в Тихоокеанский флот. До 1949 года служил в дивизионе торпедных катеров, принимал участие в войне с Японией , сопровождал десантные войска в Корею . В июне 1949 года Иван Чипизубов демобилизовался и поступил на службу в органы внутренних дел в должности инспектора дорожно-патрульной службы. Службе в органах внутренних дел посвятил тридцать лет.

Чем дальше уходит в прошлое 1945 год, тем сильнее мы понимаем величие этого праздника. В те далекие времена жители страны отдавали все силы, чтобы приблизить Победу. Наша задача — сохранить и преумножить их завоевание. Участники Великой Отечественной войны были и остаются золотым фондом органов внутренних дел. Сотрудники полиции перенимают их богатый жизненный и профессиональный опыт и держат равнение на ветеранов, не только словом, но и делом отдавая дань памяти.

Праздничный концерт, посвященный 73 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошел в городском Доме культуры. Мероприятие стало данью памяти всем погибшим на полях сражений и благодарностью ныне живущим победителям — участникам войны, труженикам тыла и вдовам ветеранов.

Память о сотрудниках органов внутренних дел, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.

Сотрудники Культурного центра приморской полиции подготовили для ветеранов и жителей Спасского района праздничный концерт. В исполнении солистов ансамбля «Новый день» звучали мелодии и песни военных лет.