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Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,21%
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Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,21% 

Investing.com Россия 2 часа назад
Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов банковских и финансовых услуг, услуг и недвижимости.
На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite вырос на 0,21%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Metropolitan Bank and Trust Co (PS:MBT), которые подорожали на 2,10 п. (2,58%), закрывшись на отметке в 83,60. Котировки PLDT Inc (PS:TEL) выросли на 34,00 п. (2,53%), завершив торги на уровне 1.376,00. Бумаги DMCI Holdings Inc (PS:DMC) выросли в цене на 0,240 п. (2,37%), закрывшись на отметке 10,380.
Лидерами падения стали акции Globe Telecom Inc (PS:GLO), цена которых упала на 60,00 п. (3,43%), завершив сессию на отметке 1.690,00. Акции SM Investments Corp (PS:SM) поднялись на 14,50 п. (1,58%), закрывшись на уровне 905,50, а Jollibee Foods Corp (PS:JFC) снизились в цене на 3,20 п. (1,13%) и завершили торги на отметке 279,80.
На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (105) превысило количество закрывшихся в минусе (84), а котировки 55 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.313,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,66%, или 0,47, до $71,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,58%, или 0,45, до отметки $77,66 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,27% до 8,1683, а котировки USD/PHP упали на 0,17%, достигнув отметки 51,931.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,08% до 92,88.
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