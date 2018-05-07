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Валерия и Иосиф Пригожин: Как же красиво сегодня в Кремле
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Валерия и Иосиф Пригожин: Как же красиво сегодня в Кремле 

Мир24 2 часа назад
В понедельник, 7 мая, в полдень состоялась торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. В Андреевский зал, где избранный глава государства принес клятву на Конституции, пригласили несколько тысяч гостей. Среди них — члены правительства, депутаты, судьи Конституционного суда и артисты.
Свидетелями торжественной церемонии стали и народная артистка России, популярная певица Валерия и ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Звездная чета не впервые присутствует на инаугурации.
По словам продюсера, настроение сегодня праздничное, позитивное.
«Как же красиво сегодня в Кремле. Даже с погодой сегодня повезло. Только зашли на территорию, сразу чувствуется праздник повсюду», — отметила певица.
Телеканал «МИР» ведет прямую трансляцию из Кремля.
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