Валерия и Иосиф Пригожин: Как же красиво сегодня в Кремле

В понедельник, 7 мая, в полдень состоялась торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина . В Андреевский зал, где избранный глава государства принес клятву на Конституции, пригласили несколько тысяч гостей. Среди них — члены правительства, депутаты, судьи Конституционного суда и артисты.

По словам продюсера, настроение сегодня праздничное, позитивное.

«Как же красиво сегодня в Кремле. Даже с погодой сегодня повезло. Только зашли на территорию, сразу чувствуется праздник повсюду», — отметила певица.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ