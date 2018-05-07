Более 300 кустарников поселились во дворах Сокольников

Благодаря активным гражданам в рамках акции «Миллион деревьев» посадка деревьев и кустарников в Сокольниках прошла по семи адресам.

Сокольники теперь украшают более трехсот кустарников чубушника, спиреи Внгутта, сирени обыкновенной, барбариса и кизильника.

Часть работ по подготовке к озеленению взяли на себя сотрудники «Жилищника района Сокольники». К посадке кустарников присоединились ветераны района, а также глава СД МО Сокольники Людмила Коврикова.

Как считает ветеран Великой Отечественной войны А. Золотницкий, для мегаполиса много зелени не бывает. «Пусть растут, радуют нас цветами, очищают воздух», — сообщил он.

Так, новая зелень появилась во дворах домов 6 и 39 на улице Гастелло, дома на Жебрурнова, дома 19 и 21 корп. 2 на 3-й Рыбинской улице, дома №1 на 3-й Сокольнической улице, дома 12 на 2-й Рыбинской улице.

Фото предоставлено управой района Сокольники.