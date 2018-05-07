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Более 300 кустарников поселились во дворах Сокольников
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Более 300 кустарников поселились во дворах Сокольников 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Благодаря активным гражданам в рамках акции «Миллион деревьев» посадка деревьев и кустарников в Сокольниках прошла по семи адресам.
Сокольники теперь украшают более трехсот кустарников чубушника, спиреи Внгутта, сирени обыкновенной, барбариса и кизильника.
Часть работ по подготовке к озеленению взяли на себя сотрудники «Жилищника района Сокольники». К посадке кустарников присоединились ветераны района, а также глава СД МО Сокольники Людмила Коврикова.
Как считает ветеран Великой Отечественной войны А. Золотницкий, для мегаполиса много зелени не бывает. «Пусть растут, радуют нас цветами, очищают воздух», — сообщил он.
Так, новая зелень появилась во дворах домов 6 и 39 на улице Гастелло, дома на Жебрурнова, дома 19 и 21 корп. 2 на 3-й Рыбинской улице, дома №1 на 3-й Сокольнической улице, дома 12 на 2-й Рыбинской улице.
Фото предоставлено управой района Сокольники.
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