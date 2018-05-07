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Они нашли вонючий предмет на пляже и продали его за 70 000$
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Они нашли вонючий предмет на пляже и продали его за 70 000$ 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Англичане Гарри и Анжела Уильямс отдыхали на пляже, как вдруг, на берегу океана они почувствовали ужасный запах мертвой рыбы. Супруги хотели уже броситься прочь с того места, но тут Гарри вспомнил историю, которую он недавно видел в одной из телепередач. Там говорилось о том, что жуткий «аромат» около океана может исходить от очень дорогостоящего вещества, а именно от… рвоты кита!
Плохо пахнущий предмет действительно оказался амброй — твердым веществом, напоминающим воск, которое образуется в пищеварительном тракте китов.
Подобные «камешки» обнаруженные на пляжах, могут принести своим счастливым обладателям тысячи долларов! А все потому, что амбра представляет собой невероятно ценное для парфюмеров вещество благодаря своей способности надолго сохранять запах.
Супруги Уильмс, например, могут продать свою находку за 70 000 долларов! Это даже лучше лотереи! А все благодаря тому, что какого-то кита вырвало в нужное время, в нужном месте. Еще одна похожая находка, проданная за 60 000 долларов Так что теперь, когда будете гулять по пляжу, не шарахайтесь от «ароматных» предметов. Вдруг это подарочек от кита?:)
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