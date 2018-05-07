Банки должны сообщать ИФНС о пользовании клиентами «Клиент-банком»

Налоговая инспекция проводила повторную выездную проверку в отношении компании.

Одним из ее контрагентов инспекторы заинтересовались и направили в банк запрос. Сослались на ст. 93.1 НК РФ и попросили предоставить всю информацию о пользовании данной фирмой системой «Клиент-банк»:

— доверенность на представление интересов организации;

— копию карточки с образцами подписей и оттисками печати;

— договор на обслуживание клиента;

— заявление на открытие банковского счета;

— банковское досье;

— заявления на установку системы «Клиент-банк»,

— соглашения о признании и использовании ЭЦП в этой системе «Клиент-банк»,

— полного кода ЭЦП должностных лиц организации;

— актов приема-передачи ключей, сертификатов ключей, программных средств;

— сведений об IP-адресе, с которого клиентом осуществляется доступ к системе «Клиент-Банк», сведений о MAC-адресе, телефонном номере для соединения с системой, протоколов сеансов связи и т. д. ;

— о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах фирмы.

В банке посчитали запрос незаконным по двум причинам:

1) истребованные инспекцией банковские документы и сведения в отношении фирмы не содержат какой-либо информации о ее отношениях с проверяемой компанией, в частности, не отражают расчетно-денежных отношений между ними;

2) ст. 93.1 НК РФ не предоставляет налоговым органам право запрашивать содержащие банковскую тайну документы, касающиеся взаимоотношений Банка и его клиента.

Однако суд подтвердил, что требование ИФНС законно.

Банки относятся к категории иных предусмотренных указанной статьей НК РФ лиц, располагающих документами (информацией), которую налоговые органы вправе истребовать.

В данном случае инспекция располагала сведениями о IP-адресе, MAC-адресе и телефонных номерах, используемых для соединения с системой «Клиент-Банк», о выгодоприобретателях и бенефициарах проверяемой компании. Аналогичные сведения в отношении фирмы-контрагента помогут ИФНС установить факт подконтрольности и взаимозависимости данных организаций и обналичивания денежных средств.

Что касается банковской тайны, то в она может быть предоставлена госорганам в случаях, предусмотренных законом (п. 2 ст. 857 ГК РФ). Налоговые же органы вправе получать доступ к банковской тайне, если им это необходимо для налогового контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 17.04.2018 № Ф05-4142/2018

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»