Энергетики провели эксперимент по подключению части Якутии от ОЭС Востока

Энергетики провели успешный эксперимент по подключению части Центрального энергорайона (ЦЭР) Якутии к электроснабжению за счет ОЭС Востока, что позволит восстановить подачу энергии жителям республики в случае аварии на генерирующем оборудовании региона, сообщает в понедельник филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока.

За последние месяцы в Якутии несколько раз отмечались перебои в электроснабжении потребителей Центрального энергорайона из-за сбоев на ГРЭС. Так, в октябре 2017 года из-за аварии на Якутской ГРЭС без энергоснабжения остались более 300 тысяч потребителей, были нарушены подача тепла и воды. Из-за аварии пришлось запускать две турбины на новой ГРЭС-2, которая к тому времени не была официально введена в эксплуатацию. В ноябре произошло аварийное отключение на ЯГРЭС-2, его быстро устранили. Перебои происходили также в марте этого года.

В Якутии Центральный и Западный энергорайоны являются изолированными.

"Системный оператор ЕЭС, "Якутскэнерго" и МЭС Востока (филиал " ФСК ЕЭС ") успешно провели натурный эксперимент, доказавший возможность восстановления электроснабжения потребителей ЦЭР энергосистемы республики Саха (Якутия) от объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока путем переноса точки раздела между ними", — говорится в сообщении.

Уточняется, что эксперимент длился 21 час. Диспетчеры и оперативный персонал отработали действия при восстановлении электроснабжения районов на правом берегу реки Лены в ЦЭР Якутии от ОЭС Востока по кабельно-воздушной линии (КВЛ) 220 кВ Нижний Куранах — Майя. Потребителям в центральной части Якутии было передано свыше одного миллиона кВт.ч электроэнергии.

"Полученные результаты подтвердили возможность восстановления электроснабжения заречных улусов в Центральном энергорайоне Якутской энергосистемы от ОЭС Востока в случае аварий на генерирующем оборудовании этого энергорайона. Также в ходе эксперимента были получены данные, анализ которых позволит разработать мероприятия по оптимизации процесса переключений и сокращения времени перерыва в электроснабжении потребителей при переносе точки раздела между ЦЭР и ОЭС Востока", — цитируются в сообщении слова главного диспетчера ОДУ Востока Натальи Кузнецовой