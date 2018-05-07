Энергетики провели эксперимент по подключению части Якутии от ОЭС Востока 

Энергетики провели успешный эксперимент по подключению части Центрального энергорайона (ЦЭР) Якутии к электроснабжению за счет ОЭС Востока, что позволит восстановить подачу энергии жителям республики в случае аварии на генерирующем оборудовании региона, сообщает в понедельник филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока.
За последние месяцы в Якутии несколько раз отмечались перебои в электроснабжении потребителей Центрального энергорайона из-за сбоев на ГРЭС. Так, в октябре 2017 года из-за аварии на Якутской ГРЭС без энергоснабжения остались более 300 тысяч потребителей, были нарушены подача тепла и воды. Из-за аварии пришлось запускать две турбины на новой ГРЭС-2, которая к тому времени не была официально введена в эксплуатацию. В ноябре произошло аварийное отключение на ЯГРЭС-2, его быстро устранили. Перебои происходили также в марте этого года.
В Якутии Центральный и Западный энергорайоны являются изолированными.
"Системный оператор ЕЭС, "Якутскэнерго" и МЭС Востока (филиал "ФСК ЕЭС") успешно провели натурный эксперимент, доказавший возможность восстановления электроснабжения потребителей ЦЭР энергосистемы республики Саха (Якутия) от объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока путем переноса точки раздела между ними", — говорится в сообщении.
Уточняется, что эксперимент длился 21 час. Диспетчеры и оперативный персонал отработали действия при восстановлении электроснабжения районов на правом берегу реки Лены в ЦЭР Якутии от ОЭС Востока по кабельно-воздушной линии (КВЛ) 220 кВ Нижний Куранах — Майя. Потребителям в центральной части Якутии было передано свыше одного миллиона кВт.ч электроэнергии.
"Полученные результаты подтвердили возможность восстановления электроснабжения заречных улусов в Центральном энергорайоне Якутской энергосистемы от ОЭС Востока в случае аварий на генерирующем оборудовании этого энергорайона. Также в ходе эксперимента были получены данные, анализ которых позволит разработать мероприятия по оптимизации процесса переключений и сокращения времени перерыва в электроснабжении потребителей при переносе точки раздела между ЦЭР и ОЭС Востока", — цитируются в сообщении слова главного диспетчера ОДУ Востока Натальи Кузнецовой.
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» управляет режимами трех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории пяти субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также южной части Якутии. На этой территории проживают 5,164 миллиона человек. Объединенную энергосистему Востока образуют 20 электростанций, электрические подстанции класса напряжения 110–500 кВ общей мощностью 33,9 млн кВА и линии электропередачи 110-500 кВ общей протяженностью 25 203,8 км. Суммарная установленная мощность ОЭС Востока, по данным на 1 мая, 2018 составляет 9 501,5 МВт.