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Челябинка отправила живую мать на свалку
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Челябинка отправила живую мать на свалку 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Челябинской области осудили местную жительницу, которая 17 лет назад вывезла свою мать на свалку, а после получала за нее пенсию. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В 2001 году женщина из личной неприязни погрузила свою ослепшую мать в грузовик и увезла ее в район городской свалки в Металлургическом районе Челябинска, где и оставила. Местонахождение пенсионерки в настоящее время неизвестно.
После до 2016 года подсудимая выдавала посторонних женщин за свою мать, чтобы получать за нее пенсию. Таким образом она похитила более полумиллиона рублей из средств Пенсионного фонда.
Женщина признана виновной по статьям «Оставление в опасности» и «Мошенничество при получении выплат». За махинации с пенсией челябинку приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 50 000 рублей. Однако за брошенную на свалке мать ей отвечать не придется — из-за истечения сроков давности.
Обе стороны обжаловали решения суда.
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