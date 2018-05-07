Альпинисты-спасатели из Южной Осетии установят знамя Победы в Цее 

ЦХИНВАЛ, 7 мая — Sputnik. Группа из шести альпинистов-спасателей поисково-спасательного отряда МЧС Южной Осетии отправилась в Цей на сборы по горной подготовке, сообщает пресс-служба ведомства. Сборы будут проходить до восьмого мая.
"Во время сборов часть из них в очередной раз подтвердит свою профессиональную квалификацию, а другим впервые будут вручены книжки профессиональных альпинистов", — говорится в сообщении МЧС.
В ходе своей поездки спасатели из югоосетинской республики совместно с коллегами из Москвы, Северной Осетии, Мурманска, Ставрополья и добровольцами из «Россоюзспас» совершат восхождение на вершину Урс Хох для установки знамени Победы.