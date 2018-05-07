Ещё
Альпинисты-спасатели из Южной Осетии установят знамя Победы в Цее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Альпинисты-спасатели из Южной Осетии установят знамя Победы в Цее 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 7 мая — Sputnik. Группа из шести альпинистов-спасателей поисково-спасательного отряда МЧС Южной Осетии отправилась в Цей на сборы по горной подготовке, сообщает пресс-служба ведомства. Сборы будут проходить до восьмого мая.
"Во время сборов часть из них в очередной раз подтвердит свою профессиональную квалификацию, а другим впервые будут вручены книжки профессиональных альпинистов", — говорится в сообщении МЧС.
В ходе своей поездки спасатели из югоосетинской республики совместно с коллегами из Москвы, Северной Осетии, Мурманска, Ставрополья и добровольцами из «Россоюзспас» совершат восхождение на вершину Урс Хох для установки знамени Победы.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Певица из Осетии прошла в финал международного конкурса Music Parking «Мир, труд, май»: как отмечали в СССР День международной солидарности трудящихся Японец Казуиро Чо о восхищении Сатаной и Осетией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина431
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев167
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели274
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»163
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение