Специалисты за две недели приняли 34 звонка по телефону доверия

Оглашены очередные результаты проверок, проведенных после звонков местных жителей по телефону доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО. Согласно статистике, в основном жители округа жалуются на подозрительных соседей и на лиц без определенного места жительства.

Всего за последнюю декаду апреля и период майских праздников специалистами принято 34 звонка. Так, по итогам проверок чердачные и подвальные двери в домах улицам 1-я Останкинская и Менжинского, а также в Путевом проезде, закрыты и опечатаны. Сложнее ситуация в доме № 22, корп. 1 по Звездному бульвару, где в подъезде не работает кодовый замок — дом находится на обслуживании у ООО «Связьстройинвест», и в связи с задолженностью жителей дома перед управляющей компанией обслуживание запирающего устройства временно приостановлено.

Напомним, что жители округа могут сообщить обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе, по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44. (ак)