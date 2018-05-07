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Специалисты за две недели приняли 34 звонка по телефону доверия
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Специалисты за две недели приняли 34 звонка по телефону доверия 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Оглашены очередные результаты проверок, проведенных после звонков местных жителей по телефону доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО. Согласно статистике, в основном жители округа жалуются на подозрительных соседей и на лиц без определенного места жительства.
Всего за последнюю декаду апреля и период майских праздников специалистами принято 34 звонка. Так, по итогам проверок чердачные и подвальные двери в домах улицам 1-я Останкинская и Менжинского, а также в Путевом проезде, закрыты и опечатаны. Сложнее ситуация в доме № 22, корп. 1 по Звездному бульвару, где в подъезде не работает кодовый замок — дом находится на обслуживании у ООО «Связьстройинвест», и в связи с задолженностью жителей дома перед управляющей компанией обслуживание запирающего устройства временно приостановлено.
Напомним, что жители округа могут сообщить обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе, по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44. (ак)
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