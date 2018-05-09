В Узбекистане широко отмечается День памяти и почестей и 73-я годовщина великой Победы

ТАШКЕНТ, 9 мая. / ТАСС /. Узбекистан внес достойный вклад в разгром фашизма, в памяти его граждан навсегда останутся те, кто подвигами на фронте и самоотверженным трудом в тылу приближал Великую Победу. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на торжествах, посвященных Дню памяти и почестей, который отмечается в республике 9 мая, а также 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В годы войны в армию было мобилизовано 42% трудоспособного населения республики, треть из них не вернулись домой. Сотни узбекистанцев в годы войны были удостоены звания Герой Советского Союза, десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями. Сама республика в считанные месяцы превратилась в крепкий тыл, где производилась самолеты, бронепоезда, пушки, боеприпасы, обмундирование", — сказал президент. Он напомнил, что узбекистанцы радушно приняли сотни тысяч эвакуированных жителей западных и центральных регионов огромной страны, делили с ними кров и хлеб.

Праздник по традиции начался с возложения цветов к монументу Скорбящей матери на площади Независимости. Затем президент и главы дипломатических миссий прибыли в Ташкентский ботанический сад имени академика Федора Русанова в Юнус-Абадском районе Ташкента, где их ожидали ветераны войны, приехавшие сюда из всех областей республики. Здесь же организована выставка оружия и техники военных лет. Мирзиёев по узбекски и по русски тепло поздравил ветеранов с очередной годовщиной Великой Победы и пожелал им здоровья.

Затем состоялся праздничный концерт, который начался с трансляции знаменитого сообщения Юрия Левитана «Объявление войны», прозвучали стихи известных узбекских поэтов о войне и знаменитые песни «Синий платочек», «Тёмная ночь», «Катюша», «День Победы» и другие.

Цветы к Вечному огню

Еще одним центром всенародных торжеств в столице республики стала территория мемориального комплекса «Братские могилы», где тысячи узбекистанцев приняли участие в возложения цветов к Вечному огню и акции «Бессмертный полк» на территории комплекса.

Впервые подобная акция прошла в Ташкенте в 2014 году, тогда в ней приняли участие несколько сотен человек. В нынешнем шествии, по разным оценкам, приняли участие несколько тысяч человек.

Мемориальный комплекс «Братские могилы» возведен на месте существовавшего в годы войны госпиталя. По разным данным, здесь похоронены около двух тысяч военнослужащих.

Как сообщила ранее пресс-служба министерства обороны республики, сегодня в 21:00 по местному времени (19:00 мск) в Ташкенте в честь Дня Победы будет произведен праздничный салют из 42 залпов.

Из 6,5 млн человек, проживавших в Узбекистане накануне Великой Отечественной войны, 1,5 млн ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тыс. уроженцев Узбекистана, 640 тыс. получили ранения. За годы войны 120 тыс. граждан Узбекистана были награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были удостоены 280 человек, 82 воина стали полными кавалерами ордена Славы.