Снова санкции: что еще грозит России? 

Американские конгрессмены хотят ввести ограничительные меры в отношении лиц и правительств государств, оказывающих поддержку российской оборонной промышленности. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте об оборонном бюджете США на 2019 год. Документ опубликован на сайте комитета Палаты представителей США по делам вооружений.
Авторы законопроекта предлагают наделить президента Соединенных Штатов полномочиями по введению санкций в отношении лиц, которые поставляют в Россию военное оборудование, средства его производства, а также технологии, которые могут быть использованы в российском ОПК. О каких поставках может идти речь? Рассуждает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:
Федор Лукьянов председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» «Прежде всего, [это] те элементы наших вооружений, которые Россия покупает за границей. То есть электроника, которую пока еще нет возможности заменить. Когда была другая политическая ситуация, в 2000-е годы была идеология, ну, в частности, в какой-то период продвигал тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков, что нам наоборот надо теснее взаимодействовать с потенциальными противниками с тем, чтобы экономическая взаимосвязь снижала риск конфронтации. Такая вполне либеральная идея о том, как взаимозависимость уменьшает враждебность. Но, к сожалению, эта идея не сработала и в плане вооружений, и вообще мы видим, что мир по-прежнему взаимозависимый, а враждебность нарастает. Так что, я думаю, эти меры нацелены на то, чтобы вернуться к ситуации „холодной войны“. Тогда же невозможно было себе вообразить, что Советский Союз закупает какие-то элементы оборонных систем, не беру США — в каком-нибудь Израиле или Южной Корее. Это, конечно, может ударить по тем странам, западным, прежде всего, европейским: Израилю, допустим, Южной Корее, Сингапуру. Все те государства, которые, являясь частью западного сообщества, технологически сотрудничают с Россией и, соответственно, Россия находит лазейки как с ними взаимодействовать. Задача будет поставлена — это все прекратить полностью. В общем, у Соединенных Штатов, которые охотно и очень обильно применяют свое законодательство против третьих стран, это вполне может получиться. Так что, я думаю, что мы просто увидим следующий уровень санкционных ограничений. Вполне предсказуемо».
В законопроекте также содержится предложение о заморозке военного сотрудничества России и США. Означает ли это приостановку всех контактов по линии военных ведомств? Отвечает профессор МГИМО Валерий Соловей:
Валерий Соловей профессор МГИМО, доктор исторических наук «Министерство обороны США, конечно же, выступит против перестановки всех контактов. Им необходимо сохранять связь с российским генштабом и с руководством министерства обороны. Эту связь они сохранят. А наши контакты, что можно было бы назвать военно-техническим сотрудничеством, и так уже сократились до минимума. В данном случае, если эта идея будет реализована, перейдет в практическую плоскость, американцы против собственных интересов не пойдут. Значит, какие-то минимальные контакты сохранятся на уровне ведомств, считается, что они абсолютно необходимы для предотвращения опасных ситуаций. Вообще у нас с контактами-то очень плохо на самом деле. Мы общаемся сейчас меньше, чем во время холодной войны.
Новые санкции в отношении России обсудят 8 мая и в Брюсселе, на заседании комитета постоянных представителей стран ЕС. Как сообщает ТАСС, это следует из документации к предстоящей встрече, опубликованной на сайте Совета Европы. О каких именно мерах может идти речь, пока непонятно.