Родина или прибыль: Россия вводит уголовную ответственность за соблюдение санкций 

Соответствующее заявлен сделал глава комитета СФ по конституционному законодательству, Андрей Клишас.
«Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность», — заявил Клишас.
Вскоре российским предпринимателям вскоре придется выбирать между санкциями США и уголовной ответственностью в России. Эксперты считают такой шаг запоздалым, но верным, так как в России сложилась совершенно неприемлемая ситуация, когда решения других государств определяют действия российских компаний.
«Давно пора! Такие действия следовало предпринять еще в 2014 году, когда санкции только вводились. Из-за страха перед западными санкциями многие российские компании боятся заходить в Крым, к примеру. Складывается ситуация, когда, казалось бы, наши компании работают на нашего врага. Это совершенно неприемлемо в условиях информационной и экономической войны, развернутой против нашей страны», — пояснил политолог, экономист, консультант РИСИ, Александр Роджерс.