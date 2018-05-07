Родина или прибыль: Россия вводит уголовную ответственность за соблюдение санкций

«Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность», — заявил Клишас.

Вскоре российским предпринимателям вскоре придется выбирать между санкциями США и уголовной ответственностью в России. Эксперты считают такой шаг запоздалым, но верным, так как в России сложилась совершенно неприемлемая ситуация, когда решения других государств определяют действия российских компаний.