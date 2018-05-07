Псковская областная библиотека проводит он-лайн чтения

Акция он-лайн чтений «И в День Победы нежный и туманный» пройдет в понедельник, 7 мая, в Псковской областной универсальной научной библиотеке, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Жители и гости города смогут прочесть свои любимые произведения, посвященные Великой Отечественной войне, или выбрать прозаические отрывки и стихотворения, подобранные библиотекарями.

Свободный микрофон начинает работу с 12.00 в актовом зале библиотеки.