Псковская областная библиотека проводит он-лайн чтения 

Акция он-лайн чтений «И в День Победы нежный и туманный» пройдет в понедельник, 7 мая, в Псковской областной универсальной научной библиотеке, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Жители и гости города смогут прочесть свои любимые произведения, посвященные Великой Отечественной войне, или выбрать прозаические отрывки и стихотворения, подобранные библиотекарями.
Свободный микрофон начинает работу с 12.00 в актовом зале библиотеки.
Напомним, в честь Дня Победы в Псковской области пройдет более 470 мероприятий. Уже стартовали тематические круглые столы и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Областной оргкомитет по подготовке и проведению 73-й годовщины Победы возглавляет врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.