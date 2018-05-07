Что делал в России тот самый барон Мюнхаузен

Когда почти 80-летний Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен в очередной раз начинал рассказывать о России , слушатели скептически ухмылялись. История воспринимались не иначе как выдумка, и напрасно.

Тёплое местечко

В 1733 году в Петербург по приглашению Анны Иоанновны прибывает Антон Ульрих Брауншвейгский. Через 7 лет он женится на племяннице императрицы Анне Мекленбург-Шверинской, которая войдет в историю России под именем Анны Леопольдовны. А пока Антон Ульрих поступает на военную службу и в марте 1737 года участвует в Русско-турецкой войне.

Во время атаки турецкой крепости Очаков он чуть не погибает, а вот его пажам везет меньше: один падает замертво на поле, второй получает смертельную рану. После возвращение в Петербург Антон Ульрих обращается к брату с просьбой подыскать достойную замену выбывшим из строя пажам. Одним из претендентов на теплое местечко становится 17-летний Мюнхгаузен.

Оригинальное угощение

Как известно, русский двор при Анне Иоанновне поражал неуемной роскошью. В многочисленных торжествах с фейерверками и военными парадами по долгу службы принимал участие и Мюнхгаузен. Позже одной из его любимых историй станет рассказ о чудо-паштете, который был подан императрице во время одного из обедов.

Его размеры впечатляли. Когда крышку сняли, находившийся там человек промаршировал по блюду и с поклоном преподнес Анне Иоанновне хвалебные вирши. Рассказ можно было бы счесть за очередную нелепицу, если не знать о популярности подобных сюрпризов еще со времен Петра Великого.

Царь обожал угощать гостей (особенно иностранцев) диковинными пирогами, из которых что-то вылетало, выбегало, выходило или выползало.

Часто в качестве «начинки» использовались не только птицы или животные, но и лилипуты, которые затем развлекали гостей танцами, музыкой и смешными выходками.

Военные неудачи

В 1738 году Россия снова участвует в возобновившейся войне с турками. Когда армия Миниха подошла к Днестру, чтобы завладеть крепостью Бендеры, переправиться через реку русские не смогли — 60-тысячное войско Вели-паши и чума заставили отступить. Отсутствие воды и провианта, плохая организованность, чума — в Россию вернулась только половина участников кампании 38 года. Среди них был и Мюнхгаузен, который сопровождал Антона Ульриха и вместе с другими служаками перенес все тяготы неудачного похода.

Кирасирские полки

В 1733 году специально для Антона Ульриха формируется кирасирский Бевернский полк, который через пять лет переименовывают в Брауншвейгский. «Латники» тяжелой кавалерии принимали участие во всех военных действиях вплоть до 1920 года, когда в составе Белого движения полк оставил хутор Уржин и отступил к Симферополю

Рекрутов в кирасирские полки отбирали из плечистых, длинноносых рыжих парней, а вот офицерский состав был представлен поначалу преимущественно иностранцами. Они занимали привилегированное положение: получали большее жалование, удобные квартиры, к ним не применялись стандартные наказания, в том числе битье палками. В 1740 году перед Мюнхгаузеном открываются перспективы службы в военной армии: он прощается с ролью пажа и поступает корнетом в Брауншвейгский полк.

Рижские каникулы

к известно, в результате Северной войны прибалтийские земли отошли к России. Мюнхгаузен получил назначение в Ригу, где для него начались военные будни. Сохранились документы, в которых барон решает житейские вопросы, в том числе с обмундированием и провиантом для солдат, прибытием новых лошадей и выпиской врачей. Он дает разрешения на солдатские свадьбы и занимается поимкой беглых.

А между тем жизнь в России не так спокойна, как в Риге . Умирает Анна Иоанновна и в результате дворцового переворота к власти приходит Анна Леопольдовна. Одним из последствий захваченной власти становится возможность получения Антоном Ульрихом чина генералиссимуса. Мюнхгаузен обращается с просьбой к бывшему господину и, опередив 12 конкурентов, получает чин поручика. Теперь он командует элитной ротой полка.

Не у дел Правление Анны Леопольдовны закончилось также стремительно, как и началось. Уже в 1741 году дочь Петра Елизавета при помощи верных гвардейцев организовывает новый переворот, в результате которого вся царствующая семья — и Анна Леопольдовна, и малолетний Иван, и Антон Ульрих — отстраняются от власти и ссылаются в Архангельскую губернию. Не менее суровая участь ожидала и всех их приближенных, но волею судьбы наш барон находится по-прежнему в Риге, далеко от своего покровителя.

К слову, Елизавета Петровна так боялась Брауншвейгскую семью, что в 1745 году даже вывела из обращения все монеты с изображением Иоанна Антоновича — законного наследника. Люди же, у которых они обнаруживались, проходили через страшные пытки и объявлялись государственными преступниками. Новая царица даже пыталась лишить многих полученных при Анне Леопольдовне титулов и должностей, но на столь решительные меры всё же не пошла.

Так барон сохранил звание и в течение 10 лет исправно служил России. Правда, в военных походах он больше не участвовал, несмотря на то, что в 1741 году разразилась новая война — Русско-шведская, в которой Брауншвейгский полк должен был принять участие.

Встреча с будущей царицей

В 1744 году принцесса Августа-Фредерика-София Ангальт-Цербстская по приглашению императрицы Елизаветы Петровны прибывает в Россию. По пути из Пруссии будущая Екатерина Великая останавливается в Риге, где ее дожидается генерал-майор фон Браун.

Не сложно догадаться, что почетный караул кирасир, который торжественно встречает принцессу, возглавляет Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен. Год спустя шестнадцатилетняя Фредерика венчается с Петром Федоровичем, а через 17 лет восходит на престол, чтобы стать одной из величайших русских правительниц, имя которой будет неразрывно связано с «Золотым веком» истории России.