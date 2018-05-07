Ещё
В крупном муниципалитете Среднего Урала потеряли мэра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В крупном муниципалитете Среднего Урала потеряли мэра 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, 26 апреля депутаты гордумы единогласно приняли отставку Хорева. В ближайшее время в муниципалитете будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на эту должность. Учитывая процедуру конкурса, а также отпуска депутатов, окончательно главу муниципалитета выберут лишь в сентябре. До этого времени исполняющим обязанности назначен инвестиционный управляющий Первоуральска Игорь Кабец. Тем не менее, официальных бумаг об отставке еще нет.
Напомним, Валерий Ъхорев подал в отставку сразу после крупного скандала, связанного с арестом бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, подозревающегося во взятке.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сила есть – ума не надо. ОМОН и казаки испортили Путину праздник В Бурятии пропал двухлетний малыш. СК при поиске обнаружил страшную надпись У самарского «коллекционера» нашли четыре БТР и склад боеприпасов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина431
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев167
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели274
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»163
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение