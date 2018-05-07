В крупном муниципалитете Среднего Урала потеряли мэра

Напомним, 26 апреля депутаты гордумы единогласно приняли отставку Хорева. В ближайшее время в муниципалитете будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на эту должность. Учитывая процедуру конкурса, а также отпуска депутатов, окончательно главу муниципалитета выберут лишь в сентябре. До этого времени исполняющим обязанности назначен инвестиционный управляющий Первоуральска Игорь Кабец. Тем не менее, официальных бумаг об отставке еще нет.

Напомним, Валерий Ъхорев подал в отставку сразу после крупного скандала, связанного с арестом бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, подозревающегося во взятке.