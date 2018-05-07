Империя Гитлера умерла. Сталин освобождает Прагу

Статья опубликована в газете Toronto Daily Star 09 May 1945.

Лондон, Май 9, [1945] — Сегодня гитлеровская германская империя полностью и окончательно прекратила свое существование в тот самый момент, когда маршал Сталин объявил об освобождении Праги — последней из европейских столиц, принадлежавшей нацистам.

Некоторое время назад германские самолеты, не признав безоговорочную капитуляцию рейха, осуществили вероломную бомбардировку Праги и двух других из освобожденных чехословацких городов — Мельника и Кралупы. По заявлению Пражского радио, бомбы начали падать на [чехословацкую] столицу вскоре после того, как туда вошли русские войска.

«Германские солдаты, все еще не разоруженные, перемещаются по городу и стреляют по гражданским лицам», — сообщило Пражское радио. Британские и американские летчики, бежавшие из лагерей военнопленных, расположенных в Чехословакии, подвергаются нападению со стороны германских войск.

«Многих британских и американских военнослужащих укрывают чехи, — говорится в сообщении. — Нацистские солдаты открывают огонь по всем, кто укрывает бывших военнопленных союзников».

«Существует вероятность германского нападения — жители Праги немедленно уходите в бомбоубежища», — сообщалось в радиоэфире перед авианалетом.

В своем обращении, прозвучавшем в эфире патриотически настроенного радио, советский офицер заявил, что русские вошли в Прагу только для того, чтобы освободить город, и не собираются навязывать какое-либо управление народу Чехословакии.

К югу от Праги, на австрийском фронте, войска 65-й дивизии, входящей в третью армию генерала Джорджа С. Паттона, соединились с русскими юго-восточнее Линца

В северной Европе нацисты, упрямо продолжавшие боевые действия на балтийском острове Борнхольм, наконец, были сломлены, и русские боевые корабли причалили к острову. В северной Латвии войсковая группировка, насчитывающая 100 тысяч человек, объявила о том, что будет продолжать боевые действия.

Те германские войска, которые отказались сложить оружие после 12:01 сего дня (6:01 вечера во вторник по летнему североамериканскому восточному времени) — то есть после того времени, когда германское верховное командование капитулировало, — станут вероятнее всего рассматриваться как убийцы, поджигатели и диверсанты, и на них не будут распространяться законы и обычаи войны.