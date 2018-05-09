Новый вольерный комплекс для диких животных открылся в Кавказском заповеднике

Вольерный комплекс начал работу в начале мая в кордоне Гузерипль в Адыгее . Туда из вольерного центра Лаура на Красной поляне переехали два волка — мать Роза с сыном Ромулом и два оленя. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Как рассказала пресс-служба администрации заповедника, никто из животных не был специально отловлен.

Большинство животных попали к нам в силу непростых обстоятельств — у кого-то мать застрелили браконьеры, кто-то попал под машину или повредил крылья на линиях электропередач», — рассказала пресс-служба администрации заповедника.

В администрации также отметили, что некоторым животным повезло, так как их выходили и отпустили на свободу. А кто-то так и остался в центре реабилитации и без заботы людей им уже не выжить.

Маленькая белка своровала камеру GoPro, оставленную в парке. Так как камера была включена и находилась в режиме записи, весь путь «пушистого воришки» удалось зафиксировать.