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Новый вольерный комплекс для диких животных открылся в Кавказском заповеднике
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Новый вольерный комплекс для диких животных открылся в Кавказском заповеднике 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Вольерный комплекс начал работу в начале мая в кордоне Гузерипль в Адыгее. Туда из вольерного центра Лаура на Красной поляне переехали два волка — мать Роза с сыном Ромулом и два оленя. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Как рассказала пресс-служба администрации заповедника, никто из животных не был специально отловлен.
Большинство животных попали к нам в силу непростых обстоятельств — у кого-то мать застрелили браконьеры, кто-то попал под машину или повредил крылья на линиях электропередач», — рассказала пресс-служба администрации заповедника.
В администрации также отметили, что некоторым животным повезло, так как их выходили и отпустили на свободу. А кто-то так и остался в центре реабилитации и без заботы людей им уже не выжить.
Маленькая белка своровала камеру GoPro, оставленную в парке. Так как камера была включена и находилась в режиме записи, весь путь «пушистого воришки» удалось зафиксировать.
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